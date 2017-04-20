В Госдуму России внесен законопроект о захоронении Ленина

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.

Как передает Report, об этом сообщает Russia Today со ссылкой на копию документа.

Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР и "Единой России".

По словам депутатов, документ должен восполнить юридический пробел, препятствующий перезахоронению останков исторических личностей, и тем самым "поставить точку в деле Ленина".

Инициаторы законопроекта ссылаются на позицию Русской православной церкви (РПЦ), считающей, что его останки должны быть преданы земле.

Отмечается, что проект приурочен ко дню рождения В.Ленина 22 апреля.