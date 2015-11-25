​В Госдуму России внесен законопроект о наказании за отрицание так называемого "геноцида армян"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести наказание за отрицание "геноцида армянского народа Турцией в 1915-1922 годах" - взыскивать штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" во фракции "Справедливая Россия".

Соответствующий законопроект в среду был внесен в Госдуму группой депутатов-эсеров, в том числе лидером фракции Сергеем Мироновым.

За отрицание "фактов геноцида армянского народа в Западной Армении и в Османской Турции в период с 1915 по 1922 год", а также одобрение "этих преступлений" предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если это было сделано с использованием СМИ, то верхнюю границу штрафа предлагается поднять до 500 тыс. рублей. Наказание в виде лишения свободы в этом случае предлагается установить на срок до пяти лет, говорится в законопроекте.