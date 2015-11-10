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    В Госдуму России будет внесен законопроект о дактилоскопии мигрантов из безвизовых стран

    Такая мера поможет в борьбе с терроризмом, считают во фракции Справедливая Россия

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Фракция "Справедливая Россия" вносит сегодня в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательную дактилоскопию иностранцев, прибывающих на территорию России из безвизовых стран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

    "Сегодня фракция "Справедливая Россия" внесет законопроект, касающийся дополнительных требований к въезжающим в страну. Согласно законопроекту, физические лица, которые въезжают в Российскую Федерацию из стран с безвизовым режимом, обязательно должны проходить дактилоскопическую экспертизу", — сказал депутат, отметив, что такая мера, в частности, поможет в борьбе с терроризмом.

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