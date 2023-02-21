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В Госдуму РФ внесен законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

В Госдуму РФ внесен законопроект о приостановке участия России в ДСНВ Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
В регионе
21 февраля 2023 г. 23:43
В Госдуму РФ внесен законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал он.

Как сообщил Володин, Дума рассмотрит законопроект 22 февраля.

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