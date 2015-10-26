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    В ​Госдуме России рассмотрят соглашение о сохранении биоресурсов Каспия

    На шести ноябрьских заседаниях планируется рассмотреть 132 законопроекта, а также ряд вопросов о ратификации международных соглашений РФ

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы России утвердили календарь рассмотрения вопросов с 10 по 20 ноября, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По словам первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, на шести ноябрьских заседаниях планируется рассмотреть 132 законопроекта, а также ряд вопросов о ратификации международных соглашений РФ.

    В их число вошло соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.

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