В ​Госдуме России рассмотрят соглашение о сохранении биоресурсов Каспия

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы России утвердили календарь рассмотрения вопросов с 10 по 20 ноября, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По словам первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, на шести ноябрьских заседаниях планируется рассмотреть 132 законопроекта, а также ряд вопросов о ратификации международных соглашений РФ.

В их число вошло соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря.