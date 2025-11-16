Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже

    В регионе
    • 16 ноября, 2025
    • 04:54
    Депутаты Государственной думы России предложили гражданам рассмотреть возможность выхода на пенсию на 10 лет позже.

    Как передает Report, об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

    "Если гражданин решит продолжить работу после наступления пенсионного возраста в течение пяти лет, размер его пенсионных коэффициентов увеличится на 36%, а фиксированная выплата - на 45%", - отметила она.

    Депутат добавила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, что более чем вдвое увеличивает размер будущей пенсии.

