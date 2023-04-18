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В Госдуме потребовали запретить концерты исполнителя азербайджанского происхождения

В Госдуме потребовали запретить концерты исполнителя азербайджанского происхождения Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты хип-хоп-исполнителя азербайджанского происхождения Бахтияра Мамедова, более известног
В регионе
18 апреля 2023 г. 00:49
В Госдуме потребовали запретить концерты исполнителя азербайджанского происхождения

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты хип-хоп-исполнителя азербайджанского происхождения Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, за "поддержку ВСУ".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, депутату Лантратовой из "СМИ стало известно о том, что музыкант, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины", планирует концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что рэпер выложил в Instagram публикацию, в которой написал, что "прибыл в Киев и перемещается из "укрытия в укрытие", а украинцев он не просто любит, а восхищается ими".

Лантратова потребовала проверить информацию и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования - в частности, запретить проведение концертов музыканта.

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