​В горах Армении началась подготовка российских военных разведчиков

22 января, 2016 19:04

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На российской военной базе Южного военного округа РФ, дислоцированной в Армении, началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Южного военного округа РФ. Согласно информации, в ходе месячного полевого лагерного сбора примут участие 300 военнослужащих. Занятия проходят в условиях низких температур на высоте более 1600 метров над уровнем море.