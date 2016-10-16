В Газиантепе еще один смертник подорвал себя во время спецоперации

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/Еще один смертник подорвал себя сегодня во время новой полицейской операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Газиантеп на юго-востоке Турции. Как передает Reportoб этом сообщилтелеканалNTV.

По его данным, в результате рейда ликвидирован хозяин конспиративной квартиры ИГ, задержаны его жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва смертника в Газиантепепогибли трое полицейскихи восемь человек получили ранения, в том числе граждане Сирии.





