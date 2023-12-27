В ЕС придумали схему оказания помощи Украине в обход вето Венгрии

Евроcоюз (ЕС) готовит резервный план для выделения Украине помощи на сумму до 20 млрд евро, в обход вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Евроcоюз (ЕС) готовит резервный план для выделения Украине помощи на сумму до 20 млрд евро, в обход вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Financial Times.

После того, как лидеры ЕС не смогли согласовать предложенный четырехлетний пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро в начале этого месяца, они начали искать альтернативы, на случай, если разногласия в блоке не удастся разрешить. В частности, приобрела популярность одна из моделей, финансируемых за счет долга, как наиболее практичный способ оказания поддержки.

"Эта схема предусматривает, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии позаимствовать до 20 млрд евро на рынках капитала для Киева в следующем году, сообщают информированные источники. Точные условия все еще обсуждаются, и окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины", - пишет издание.

Как отмечает издание, механизм похож на структуру, которая использовалась в 2020 году, когда ЕК предоставила странам ЕС до 100 млрд евро дешевого финансирования для краткосрочных схем поддержки рабочих мест во время пандемии коронавируса.

"Важно, что этот вариант не потребует гарантий от всех 27 стран-членов ЕС, если основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку не требовало бы единодушной поддержки", - отмечает FT.

Отмечается, что некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется одобрение парламентов для предоставления национальных гарантий, однако чиновники надеются, что помощь Украине удастся оказать до марта.

В то же время одним из недостатков этой схемы по сравнению с первоначальным предложением, основанным на бюджете ЕС, является то, что она будет ограничена кредитами и не будет включать гранты.

Кроме того, еще одним запасным вариантом является перенос структуры финансирования, которая использовалась в этом году, по которой ЕС предоставил Украине 18 млрд евро дешевых кредитов, на несколько месяцев и до года. Этот вариант потребует согласия подавляющего большинства стран.

При этом независимо от выбранной модели, ЕС пообещал Украине предоставить финансирование к марту следующего года.