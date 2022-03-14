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В ЕС опасаются возможности использования РФ в войне с Украиной химического или биооружия

В ЕС опасаются возможности использования РФ в войне с Украиной химического или биооружия В Европейском союзе говорят о "признаках" возможности использования Россией в Украине химического или биологического оружия и призывают прекратить дальнейшую эскалацию, равно как и использование запрещенного оружия.
В регионе
14 марта 2022 г. 17:24
В ЕС опасаются возможности использования РФ в войне с Украиной химического или биооружия

В Европейском союзе говорят о "признаках" возможности использования Россией в Украине химического или биологического оружия и призывают прекратить дальнейшую эскалацию, равно как и использование запрещенного оружия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Питер Стано.

"Если будет использовано химическое оружие – это будет очень плохо. Мы уже получили признаки в отношении возможной инсценировки атаки либо химическим, либо биологическим оружием российскими оккупационными силами в Украине", - сказал он.

При этом он констатировал, что то, что "мы видим до сих пор, - так это безответственное поведение на украинской территории", которое заключается не только в том, что обстреливают гражданскую инфраструктуру, но и обстреливают атомные станции". "Это очень опасно, и международное сообщество реагирует, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить российскую сторону от дальнейших атак, включая использование запрещенного оружия", - отметил представитель ЕК, добавив, что "мы осуждаем эту атаку, равно как и все атаки в Украине".

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Версия на английском языке EU fears Russia may use chemical, biological weapons in war with Ukraine

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