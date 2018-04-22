В Ереване задержали 277 демонстрантов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Ереване 277 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 277 демонстрантов", — сказал собеседник агентства.

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщилает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.