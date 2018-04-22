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    В Ереване задержали 277 демонстрантов - ОБНОВЛЕНО

    Ранее сообщалось о 228-ми задержанных

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье в Ереване 277 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян

    "На данный момент в полицейские отделения доставлены 277 демонстрантов", — сказал собеседник агентства.

    *** 17:34

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщилает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан", — сказал собеседник агентства.

    В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном продлились три минуты и закончились безрезультатно. 

    Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

    Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.

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