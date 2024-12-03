В Ереване водители автобусов объявили забастовку

Водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку и во вторник утром не вышли на работу.

Водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку и во вторник утром не вышли на работу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно предварительной информации, они требуют пересмотреть рабочие условия и заработную плату.

При этом на остановках в разных административных районах Еревана возникли очереди, граждане подолгу ожидают транспорт.

В столичной мэрии сообщили о том, что знают о проблеме, занимаются ею и скоро выступят с заявлением.

Похожий инцидент произошел в мае этого года. Водители не вышли на работу в знак протеста против действий и.о. директора ЗАО "Ереванский автобус" Самвела Назаряна и выступили против увольнения нескольких сотрудников, проработавших в компании на протяжении 12 лет. В мэрии тогда это назвали это попыткой саботировать реформы.