О нас

В Ереване водители автобусов объявили забастовку

В Ереване водители автобусов объявили забастовку Водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку и во вторник утром не вышли на работу.
В регионе
3 декабря 2024 г. 09:30
В Ереване водители автобусов объявили забастовку

Водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку и во вторник утром не вышли на работу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно предварительной информации, они требуют пересмотреть рабочие условия и заработную плату.

При этом на остановках в разных административных районах Еревана возникли очереди, граждане подолгу ожидают транспорт.

В столичной мэрии сообщили о том, что знают о проблеме, занимаются ею и скоро выступят с заявлением.

Похожий инцидент произошел в мае этого года. Водители не вышли на работу в знак протеста против действий и.о. директора ЗАО "Ереванский автобус" Самвела Назаряна и выступили против увольнения нескольких сотрудников, проработавших в компании на протяжении 12 лет. В мэрии тогда это назвали это попыткой саботировать реформы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi