В Ереване во время шествия сторонников Пашиняна произошла потасовка

В Ереване шествие сторонников и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Армении ознаменовалось потасовкой.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Инцидент произошел между сторонниками Пашиняна и сотрудниками штаба партии "Процветающая Армения".
Все началось со словесной перепалки, затем переросло в рукоприкладство. Участников потасовки разняли полицейские.
В апреле Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов. Он также сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах, а он сам будет выдвинут на пост премьер-министра Армении.