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В Ереване ведутся обыски по 40 адресам в рамках дела о нападении на полицейский участок

В Ереване ведутся обыски по 40 адресам в рамках дела о нападении на полицейский участок Следственный комитет (СК) Армении проводит одновременные обыски примерно по четырем десяткам адресов, расследуя дело о нападении на отделение полиции в ереванском районе Нор Норк.
В регионе
29 марта 2024 г. 12:54
В Ереване ведутся обыски по 40 адресам в рамках дела о нападении на полицейский участок

Следственный комитет (СК) Армении проводит одновременные обыски примерно по четырем десяткам адресов, расследуя дело о нападении на отделение полиции в ереванском районе Нор Норк.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

По его словам, проводятся и другие следственные действия, однако не стал разглашать информацию.

Ранее СМИ сообщали, что обыски проходят у представителей движения "Национально-демократический полюс" Жирайра Сефиляна, Каро Егнукяна и других.

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