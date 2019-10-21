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В Ереване в результате ДТП погибли двое, трое пострадали

В Ереване в результате аварии погибли двое, трое пострадали

В Ереване произошла авария с летальным исходом. 

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомашина марки BMW вылетела с проезжей части и врезалась в железный столб.

В результате аварии погибли двое, еще трое пострадали. 

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