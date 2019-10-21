В Ереване в результате ДТП погибли двое, трое пострадали

В Ереване в результате аварии погибли двое, трое пострадали

21 октября, 2019 10:35

https://report.az/storage/news/9a57e99afd02b65960a6222b0ac86c8b/eb6912dc-b7a3-41e2-9c3d-102e04143d68_292.jpg В Ереване произошла авария с летальным исходом. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомашина марки BMW вылетела с проезжей части и врезалась в железный столб. В результате аварии погибли двое, еще трое пострадали.

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