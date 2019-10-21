В Ереване в результате ДТП погибли двое, трое пострадали

В Ереване произошла авария с летальным исходом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомашина марки BMW вылетела с проезжей части и врезалась в железный столб.
В результате аварии погибли двое, еще трое пострадали.
В Ереване произошла авария с летальным исходом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомашина марки BMW вылетела с проезжей части и врезалась в железный столб.
В результате аварии погибли двое, еще трое пострадали.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости