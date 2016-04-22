Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/В Ереване силы полиции, применив грубую силу, разогнали участников шествия протеста к резиденции президента.

Как передает "Report", об этом сообшает "Аrmtoday.info". Десятки активных участников акции подвергнуты приводу в полицию, в их числе член “Учредительного парламента” Гагик Саруханян. Подвергнут приводу без каких либо оснований координатор ARMENIAToday Аргишити Кивирян.

Он успел сообщить по телефону, что вместе с ним в полицейском автомобиле 10 человек. В числе задержанных есть также журналисты.

Участники шествия намеревались передать заявление со своими требованиями в резиденцию президента. Однако когда они направились шествием к администрации президента, их уже поджидали полицейские, которые не позволили продолжить шествие. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что шествие не исходит из положений соответствующего закона. Он отметил, что в связи с предстоящей годовщиной Геноцида армян проходят протокольные мероприятия, в связи с чем призвал вернуться на площадь «Свободы».

Он предложил сформировать группу из 20-25 человек, которая в сопровождении полицейских доставит письмо в резиденцию президента. Немногим позже полиция заявила, что располагает информацией о том, что некоторые участники акции намерены устроить беспорядки у Баграмяна 26.

Участники митинга не приняли предложение сформировать группу для доставки письма в резиденцию главы государства, и попытались пройти на Баграмяна 26 окольными путями. Но силы полици перекрыли перекресток улиц Московяна и Баграмяна, после чего начали подвергать приводу участников митинга. Немногим позже движение на проспекте были восстановлено.

В настоящее время на Баграмяна сосредоточены большие силы полиции. “Красные береты” не пропускают граждан на проспект Баграмяна, призывая разойтись по домам “другой дорогой”. Периодически полицейские хватают людей, просто стоящих на тротуарах, и подвергают их приводу без оснований и объяснений.