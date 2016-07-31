СНБ Армении: все члены вооруженной группы в Ереване задержаны, территории полка ППС освобождена - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении распространила заявление, в котором говорится, что осуществленная 30-31 июля антитеррористическая операция по освобождению захваченной территории полка патрульно-постовой службы в Ереване завершена, передает "Report" со ссылкой на "newsarmenia.am".

"Подразделения специального назначения правоохранительных органов Армении своими последовательными и согласованными действиями заставили членов вооруженной группы сложить оружие и сдаться властям. Арестованы 20 террористов. Территория патрульно-постовой службы полностью освобождена", - говорится в заявлении СНБ.

***14:16

В Ереване двое вооруженных захватчиков здания полиции сдались властям, еще двое ранены и госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в силовых органах республики.

"С ночи до настоящего времени с территории полка два человека сдались добровольно, двое были ранены и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время с территории полка доносятся звуки выстрелов и взрывов.

По всей вероятности, на территории полка спецслужбы проводят операцию по принуждению вооруженной группировке к сдаче. Официального подтверждения этой информации нет. В минувшую субботу СНБ предоставило время вооруженной группировке для сдачи, обещая в противном случае применить силу.