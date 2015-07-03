​В Ереване разорвали флаги Евросоюза

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Ереване не позволили процессии с флагами Армении и Евросоюза во главе с лидером партии Национальное единение Паруйром Айрикяном войти на проспект Баграмяна.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Не успело шествие дойти до баррикад, как оно было атаковано агрессивными юношами с криками "только триколор", "это Армения – не Европа".

По информации, затем они стали нападать на женщин и мужчин с еврофлагами, устраивали потасовки, силой отбирали стяги и ломали их.

Отбивавшиеся пытались говорить о том, что Европейский суд по правам человека, например, часто становится последней надеждой для граждан Армении, пытающихся добиться справедливости на родине. Однако некоторые из защищавшихся называли нападавших "КГБшниками". "Европе на нас наплевать", – кричали нападавшие.

В листовках, которые сторонники Айрикяна так и не успели раздать, было сказано, что "Армения должна стать частью цивилизованного мира". Сам лидер шествия напомнил, что участники этого протеста, столкнувшись с полицейским беспределом, обращаются не в российский или китайский, но в европейский суд.

Напомним, в Армении с 19 июня проводятся акции протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция насильно разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В отношении них было открыто уголовное дело по статье "хулиганство".