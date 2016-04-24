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    В Ереване прошла акция в поддержку провокации Армении на фронте, задержаны более 40 человек

    Протестующие планировали дойти до резиденции президента страны

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ В Ереване полиция разогнала шествие в поддержку Армении в нагорно-карабахском конфликте.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, задержаны более сорока участников шествия под лозунгом "В поддержку наших солдат".

    Шествие началось на Площади Свободы в центре Еревана, откуда протестующие планировали дойти до резиденции президента страны. По информации местных СМИ, всего были задержаны 42 участника шествия.

    Полиция перегородила дорогу к резиденции и выход на Проспект Баграмяна. Как сообщают местные СМИ, полиция предлагала пропустить к резиденции группу из 30 человек, чтобы те передали прошение президенту Сержу Саргсяну.

    Протестующие отказались. Что именно они требуют от Саргсяна, не сообщается.

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