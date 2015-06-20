​В Ереване протестуют против повышения тарифов энергокомпанией из РФ

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Почти шесть тысяч человек собрались в пятницу, 19 июня, в центре Еревана на площади Свободы на демонстрацию против повышения цен на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, митингующие требуют от властей прекратить произвол российской компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), которая недавно заявила об очередном повышении тарифов.

Как заявили члены гражданской инициативы "Нет грабежу!", которые выступили организаторами акции, они не намерены выполнять решение Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), на днях частично удовлетворившей заявку ЭСА о повышении тарифов. Активисты призвали собравшихся на демонстрацию устроить сидячий пикет до понедельника, 22 июня.

"Если к этому времени власти не удовлетворят наши требования, мы двинемся к резиденции президента", - заявили организаторы акции.

Согласно последнему решению КРОУ, с 1 августа цена на электричество в Армении составит порядка 50 драмов (около 5,7 рубля) за 1 за кВт/ч вместо прежних неполных 42 (около 4,8 рубля). Между тем в ЭСА настаивали на более резком повышении тарифов, объясняя это потерями компании в несколько сотен миллионов долларов.

Как заявил DW глава общественной организации "Консультационный центр потребителей" Карен Чилингарян, это уже третье подорожание цен за электричество последние два года. "Теперь получается, что с июля 2013 года электроэнергия в Армении подорожала на 61 процент", - подытожил эксперт.