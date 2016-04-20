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    В Ереване пройдет акция протеста против импорта турецких товаров

    Акция запланирована армянским общественным движением Во имя закона на 21 апреля

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Армянское общественное движение "Во имя закона" собирается провести 21 апреля у здания правительства акцию протеста против импорта и потребления товаров турецкого производства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду на пресс-конференции координатор организации Цовинар Костанян.

    "По завершении акции мы собираемся передать правительству открытое письмо с просьбой запретить импортировать турецкие товары", - цитирует Костанян агентство "Новости-Армения".

    "В первую очередь мы хотим акцентировать внимание на продовольственных товарах, потому что мы не можем быть уверены в их качестве, в том, что они не содержат болезнетворные бактерии и другие вещества, угрожающие нашему здоровью", - сказала Костанян.

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