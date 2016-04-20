В Ереване пройдет акция протеста против импорта турецких товаров

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Армянское общественное движение "Во имя закона" собирается провести 21 апреля у здания правительства акцию протеста против импорта и потребления товаров турецкого производства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду на пресс-конференции координатор организации Цовинар Костанян.

"По завершении акции мы собираемся передать правительству открытое письмо с просьбой запретить импортировать турецкие товары", - цитирует Костанян агентство "Новости-Армения".

"В первую очередь мы хотим акцентировать внимание на продовольственных товарах, потому что мы не можем быть уверены в их качестве, в том, что они не содержат болезнетворные бактерии и другие вещества, угрожающие нашему здоровью", - сказала Костанян.