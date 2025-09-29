В Ереване произошла потасовка между полицией и родственниками пропавших без вести военных

У здания Министерства обороны Армении между родственниками пропавших без вести военнослужащих и военной полицией произошла потасовка.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Родственники пропавших без вести требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвардом Асряном и советником министра обороны Камо Варданяном.

В Минобороны сообщили, что замминистра обороны Арман Саркисян готов встретиться с родственниками, но только с тремя представителями инициативной группы.

Отметим, что с утра родственники пропавших без вести военных проводят акцию протеста, требуя от Минобороны разъяснений о судьбе своих детей.