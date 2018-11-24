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    В Ереване произошла поножовщина на дне рождения

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В полночь 23 ноября 26-летний Смбат Погосян нанес ножевые ранения жителям улицы Канакер - братьям Сааку Киракосяну (23 года) и Гору Киракосяну (26 лет). 

    Об этом сообщает SHAMSHYAN.com, передает Report.  Братья находятся в больнице. Инцидент произошел во время празднования 50-летия одного из их родственников. Во время ссоры Саак ударил зятя палкой по голове, а последний применил в ответ нож. Погосян был найден и доставлен в отделение полиции.

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