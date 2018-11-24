В Ереване произошла поножовщина на дне рождения

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В полночь 23 ноября 26-летний Смбат Погосян нанес ножевые ранения жителям улицы Канакер - братьям Сааку Киракосяну (23 года) и Гору Киракосяну (26 лет).

Об этом сообщает SHAMSHYAN.com, передает Report. Братья находятся в больнице. Инцидент произошел во время празднования 50-летия одного из их родственников. Во время ссоры Саак ударил зятя палкой по голове, а последний применил в ответ нож. Погосян был найден и доставлен в отделение полиции.