    В Ереване проходит митинг с требованием освободить Карапетяна и священников

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 17:52
    В Ереване проходит митинг с требованием освободить Карапетяна и священников

    Митинг движения "По-своему" с требованием освобождения бизнесмена Самвела Карапетяна проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция была инициирована на фоне очередного продления ареста бизнесмену 16 октября, а также массовых задержаний священнослужителей Арагацотнской епархии.

    В акции принимают участие различные политические и общественные деятели, священнослужители. К нему присоединились также сторонники движения "Священная борьба" и его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.

