В Ереване проходит митинг с требованием освободить Карапетяна и священников

Митинг движения "По-своему" с требованием освобождения бизнесмена Самвела Карапетяна проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция была инициирована на фоне очередного продления ареста бизнесмену 16 октября, а также массовых задержаний священнослужителей Арагацотнской епархии.

В акции принимают участие различные политические и общественные деятели, священнослужители. К нему присоединились также сторонники движения "Священная борьба" и его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.