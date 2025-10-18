В Ереване проходит митинг с требованием освободить Карапетяна и священников
- 18 октября, 2025
- 17:52
Митинг движения "По-своему" с требованием освобождения бизнесмена Самвела Карапетяна проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, акция была инициирована на фоне очередного продления ареста бизнесмену 16 октября, а также массовых задержаний священнослужителей Арагацотнской епархии.
В акции принимают участие различные политические и общественные деятели, священнослужители. К нему присоединились также сторонники движения "Священная борьба" и его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.
