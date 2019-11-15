В Ереване проходит акция протеста перед посольством России

Группа граждан проводит акцию протеста перед посольством России в Ереване после того, как в российском Армавире местный депутат Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому фашисту Гарегину Нжде, сообщает Report со ссылкой на "Арминфо".

Участники протеста выражают недовольство тем обстоятельством, что правоохранители не позволяют им подойти к воротам российской дипмиссии, требуя сохранять дистанцию.

Участники акции намереваются передать представителям российского посольства письмо- ноту протеста.

Одним из инициаторов протеста являются боевики "Сасна црер".