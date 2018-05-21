В Ереване продолжаются акции протеста с требованием отставки генпрокурора Армении

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Несколько десятков активистов пикетируют здания Генеральной прокуратуры и находящегося рядом Кассационного суда Армении с требованием отставки генерального прокурора Артура Давтяна и освобождения бывшего генерала Самвела Бабаяна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил один из инициаторов пикета, экономист Андраник Теванян, активисты считают, что по С.Бабаяну и проходившими по этому делу другими политзаключенными были сфабрикованы дела.

По его словам, "этими акциями протестующие помогают премьеру Армении Николу Пашиняну".

"Он же заявил, что в стране не должно остаться не единого политзаключенного. Этими акциями мы создаем атмосферу, чтобы этот процесс не затянулся", - подчеркнул А.Теванян.

Отметим, что экс-генерал Самвел Бабаян и шесть его знакомых были арестованы в марте 2017 года. Они обвинялись в незаконном хранении оружия и отмывании денег. Суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана приговорил Бабаяна к шести годам лишения свободы.