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    В Ереване продолжаются акции протеста с требованием отставки генпрокурора Армении

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Несколько десятков активистов пикетируют здания Генеральной прокуратуры и находящегося рядом Кассационного суда Армении с требованием отставки генерального прокурора Артура Давтяна и освобождения бывшего генерала Самвела Бабаяна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как заявил один из инициаторов пикета, экономист Андраник Теванян, активисты считают, что по С.Бабаяну и проходившими по этому делу другими политзаключенными были сфабрикованы дела.

    По его словам, "этими акциями протестующие помогают премьеру Армении Николу Пашиняну".

    "Он же заявил, что в стране не должно остаться не единого политзаключенного. Этими акциями мы создаем атмосферу, чтобы этот процесс не затянулся", - подчеркнул А.Теванян.

    Отметим, что экс-генерал Самвел Бабаян и шесть его знакомых были арестованы в марте 2017 года. Они обвинялись в незаконном хранении оружия и отмывании денег. Суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана приговорил Бабаяна к шести годам лишения свободы.

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