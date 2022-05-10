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В Ереване послы обсудили армяно-турецкие отношения

В Ереване послы обсудили армяно-турецкие отношения Вице-спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян принял сегодня в парламенте послов и представителей аккредитованных в республике посольств стран-членов Европейского Союза, а также США, Великобритании, Швейцарии.
В регионе
10 мая 2022 г. 16:35
В Ереване послы обсудили армяно-турецкие отношения

Вице-спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян принял сегодня в парламенте послов и представителей аккредитованных в республике посольств стран-членов Европейского Союза, а также США, Великобритании, Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны коснулись процесса нормализации армяно-турецких отношений и развития в регионе.

Вице-спикер НС Рубинян является также спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией. С турецкой стороны в переговорах по налаживанию армяно-турецкого диалога участвует опытный дипломат, экс-посол Турции в США Сердар Кылыч.

Рубинян и Кылыч провели уже три встречи в рамках процесса достижения полноценного урегулирования между двумя странами (14 января в Москве, 24 февраля и 3 мая - в Вене).

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Версия на английском языке Ambassadors to Armenia discuss Turkish-Armenian normalization process
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda səfirlər Türkiyə -Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

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