В Ереване послы обсудили армяно-турецкие отношения

Вице-спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян принял сегодня в парламенте послов и представителей аккредитованных в республике посольств стран-членов Европейского Союза, а также США, Великобритании, Швейцарии.

Вице-спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян принял сегодня в парламенте послов и представителей аккредитованных в республике посольств стран-членов Европейского Союза, а также США, Великобритании, Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны коснулись процесса нормализации армяно-турецких отношений и развития в регионе.



Вице-спикер НС Рубинян является также спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией. С турецкой стороны в переговорах по налаживанию армяно-турецкого диалога участвует опытный дипломат, экс-посол Турции в США Сердар Кылыч.



Рубинян и Кылыч провели уже три встречи в рамках процесса достижения полноценного урегулирования между двумя странами (14 января в Москве, 24 февраля и 3 мая - в Вене).