​В Ереване после акции протеста задержано около 50 человек

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Почти 50 демонстрантов задержаны в центре Еревана после митинга протеста против повышения электроэнергии, передает "Интерфакс".

"48 человек доставлены в разные отделения полиции Еревана. В отношении них составляются акты об административном правонарушении", - заявил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Полиция очистила проспект маршала Баграмяна через полчаса после окончания срока, отведенного на прекращение акции протеста.

Правоохранители сместили митингующих на тротуары и начали задержания, после чего сам проспект был вымыт с помощью полицейского водомета.