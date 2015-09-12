 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Ереване после акции протеста задержано около 50 человек

    Полиция очистила проспект маршала Баграмяна через полчаса после окончания срока, отведенного на прекращение акции протеста

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Почти 50 демонстрантов задержаны в центре Еревана после митинга протеста против повышения электроэнергии, передает "Интерфакс".

    "48 человек доставлены в разные отделения полиции Еревана. В отношении них составляются акты об административном правонарушении", - заявил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

    Полиция очистила проспект маршала Баграмяна через полчаса после окончания срока, отведенного на прекращение акции протеста.

    Правоохранители сместили митингующих на тротуары и начали задержания, после чего сам проспект был вымыт с помощью полицейского водомета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi