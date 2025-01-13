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В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста

В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста Перед зданием правительства Армении в Ереване проходит акция протеста против решения о повышении налогов.
В регионе
13 января 2025 г. 13:30
В Ереване перед зданием правительства проходит акция протеста

Перед зданием правительства Армении в Ереване проходит акция протеста против вступивших в силу налоговых изменений, предусматривающих повышение налога с оборота и бюрократическую волокиту.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Акция проводится группой работников торгового центра "Рынок золота". Они протестуют против двукратного повышения налогообложения на товары.

"Допустим, пришел клиент и хочет обменять 10-граммовую цепочку на 15-граммовую. Как мне это оформить? Сначала нам должны все объяснить и лишь потом требовать проведения инвентаризации или отчета", – сказал один из участников акции.

По его словам, продавцы согласны провести инвентаризацию и предоставить данные о количестве золота, но есть опасения, что налоговые инспекторы будут "подлавливать" торговцев на мелочах.

Участники акции требуют отменить поправки и провести обсуждения с представителями торговой сферы. Они заверяют, что хотят работать законно, однако поправки усложняют их деятельность.

В Налоговый кодекс внесены изменения: одно из них предусматривает двукратное увеличение ставки налога с оборота, другое — переход ряда отраслей, которые до сих пор платили налог с оборота, на систему налога на добавленную стоимость (НДС). Цель правительства Армении — поэтапно отказаться от налога с оборота, считающегося льготным, и привести все сферы к единой системе НДС.

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Версия на английском языке Protestors rally around government building in Yerevan amid rising taxes
Версия на азербайджанском языке İrəvanda hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilir

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