Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 11:40
    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    Перед зданием парламента Армении проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Армения акция протеста Никол Пашинян отставка
    İrəvanda parlament binası qarşısında Paşinyanın istefası tələbi ilə aksiya keçirilir

    Последние новости

    11:41
    Фото

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    11:40

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    11:39

    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    11:29

    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    Финансы
    11:28

    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    11:23

    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры

    Другие
    11:11

    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:01

    Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

    Энергетика
    10:59

    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Финансы
    Лента новостей