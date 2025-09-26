В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 11:40
Перед зданием парламента Армении проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
