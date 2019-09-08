В Ереване ограбили автомобиль сына бывшего губернатора Армавирской области.

Как предаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, в Центральное отделение Полиции 6 сентября поступило сообщение от 59-летнего жителя Еревана Петика Б. о том, что в ночь с 5 на 6 сентября неизвестный (или неизвестные) украли фары припаркованного на улице Бюзанда автомобиля "VolkswagenTuareg", принадлежащего 45-летнему Карену Aграманяну.

Карен Aграманян - сын генерал-майора, бывшего губернатора Армавирской области Ашота Aграманяна. Aграманян-младший сообщил, что ему нанесен ущерб в размере 200 000 драмов (420 долларов) .