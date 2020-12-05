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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартует в Ереване
В регионе
5 декабря 2020 г. 16:05
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

На площади Свободы армянской столицы собрались протестующие с флагами и транспарантами.

Ранее бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий, требующих отставки главы кабмина, предложили на пост руководителя правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Он сообщил, что Манукян обязался в случае избрание премьером провести через определенное время внеочередные парламентские выборы, в которых участвовать не будет. В субботу Манукян выступит с программной речью.

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