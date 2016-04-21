​В Ереване начался митинг против прекращения поставок российского оружия в Азербайджан - ВИДЕО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ С ереванской площади Свободы стартовало шествие протеста в направлении зданий МИД Армении и посольства России, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Участники шествия накануне встречи министров иностранных дел Армении и России намерены озвучить свои требования.

В заявлении, распространенном очередной фейсбуковской инициативой, в частности, отмечается, что в связи с прибытием Сергея Лаврова в Ереван, "где с властями Армении будет обсужден план Кремля по урегулированию карабахского конфликта", ими будет организовано шествие и озвучены требования, в частности, признания независимости "НКР" и прекращения поставок российского оружия в Азербайджан.