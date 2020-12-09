В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

Демонстранты под руководством лидера партии "Отечество", экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна двинулись в сторону Национального собрания.

К ним у здания парламента должны присоединиться и другие группы, которые уже двинулись с разных участков города.

По словам одного из соратников Ванецяна – Хачика Галстяна, сегодня исполнился месяц со дня подписания заявления о прекращении огня. Он считает, что из-за вероломных действий властей сотни матерей остались со слезами на глазах, сотни людей ищут своих детей, пропавших без вести, и единственная возможность хоть как-то исправить ситуацию кроется в немедленной отставке Пашиняна.

Галстян призывает граждан присоединиться к их акции. Толпа скандирует "Никол, уходи", "Никол, предатель".

Конечным пунктом остановки сегодняшнего шествия станет здание парламента. Здесь они должны продолжить свою акцию. К настоящему моменту уже перекрыт проспект Баграмяна, на котором расположено и здание парламента. В общей сложности в акции участвуют несколько тысяч человек.