В Ереване началась круглосуточная акция протеста

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Армянская оппозиция начала в Ереване круглосуточную акцию протеста против планирующейся в стране конституционной реформы.

По словам организаторов акции, они создадут для людей условия, которые позволят оставаться на площади Свободы в центре города и ночью.

При этом мэрия ранее уже запретила участникам мероприятия устанавливать на площади палатки. В центр города стянута полиция.

На вечер 2 декабря на площади запланирован еще один митинг. Первый прошел 1 декабря. Предварявшее его шествие сопровождалось столкновениями с полицией.

В ходе митинга были задержаны два человека. Вскоре обоих освободили.

Митинги организованы движением "Новая Армения". В него вошли представители сразу нескольких оппозиционных партий.

Участники митингов требуют отменить запланированный на 6 декабря референдум о конституционной реформе, по итогам которого страна может превратиться из президентской в парламентскую республику.

Кроме того, оппозиция требует, чтобы действующее руководство страны ушло в отставку еще до даты проведения референдума.