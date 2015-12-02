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    В Ереване началась круглосуточная акция протеста

    На вечер 2 декабря на площади запланирован еще один митинг

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Армянская оппозиция начала в Ереване круглосуточную акцию протеста против планирующейся в стране конституционной реформы.

    По словам организаторов акции, они создадут для людей условия, которые позволят оставаться на площади Свободы в центре города и ночью.

    При этом мэрия ранее уже запретила участникам мероприятия устанавливать на площади палатки. В центр города стянута полиция.

    На вечер 2 декабря на площади запланирован еще один митинг. Первый прошел 1 декабря. Предварявшее его шествие сопровождалось столкновениями с полицией.

    В ходе митинга были задержаны два человека. Вскоре обоих освободили.

    Митинги организованы движением "Новая Армения". В него вошли представители сразу нескольких оппозиционных партий.

    Участники митингов требуют отменить запланированный на 6 декабря референдум о конституционной реформе, по итогам которого страна может превратиться из президентской в парламентскую республику.

    Кроме того, оппозиция требует, чтобы действующее руководство страны ушло в отставку еще до даты проведения референдума.

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