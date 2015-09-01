​В Ереване между демонстрантами и полицейскими произошла стычка

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В ходе демонстрации против подорожания электроэнергии у президентского дворца в Ереване несколько граждан получили ранения в столкновении с полицией.

Как передает Report со ссылкой на News.am, акцию организовала инициатива «Нет грабежу».

«Я инвалид 3-й группы, хотела перейти улицу, началось столкновение, полицейские схватили, начали давить. Криков моих не слышали, еле выбралась оттуда», - заявила Мариам Погосян, получившая несколько царапин. Царапину под глазом получил активист Ваграм Петросян.

Член инициативы Максим Саркисян рассказал, что видел, как полицейские наносили удары демонстрантам, отметив, что его самого ударили по спине.

Сообщается, что ранения получили и две девушки-участницы акции.

Напряжённость сохраняется. Активисты пока не определились с дальнейшими действиями.

Активист Вагинак Шушанян постоянно пытается прорвать кордон полицейских.

В районе 20 часов полиция доставила в отделение 4 активистов инициативы «Вставай, Армения» с площади Республики в центре Еревана.

Напомним, с 27 июля на площади Республики начали сидячую демонстрацию участники акции «Вставай, Армения». Они требуют отменить решение о подорожании электроэнергии на 6,93 драма, национализировать электросети и сместить членов Комиссии по регулированию общественных услуг.