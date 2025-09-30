Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Ереване из-за взрыва на фабрике госпитализированы четыре человека

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 17:33
    В Ереване из-за взрыва на фабрике госпитализированы четыре человека

    В Ереване произошел взрыв на швейной фабрике, четыре человека госпитализированы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

    "В Национальный центр управления в кризисных ситуациях 30 сентября в 16:12 поступила информация о взрыве на швейной фабрике, расположенной на улице Аяса в Ереване. На место происшествия выехал один пожарный расчет Спасательного управления города Еревана", - сообщили в ведомстве.

    швейная фабрика Армения госпитализация
    İrəvanda fabrikdə partlayış olub, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей