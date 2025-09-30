В Ереване из-за взрыва на фабрике госпитализированы четыре человека
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 17:33
В Ереване произошел взрыв на швейной фабрике, четыре человека госпитализированы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.
"В Национальный центр управления в кризисных ситуациях 30 сентября в 16:12 поступила информация о взрыве на швейной фабрике, расположенной на улице Аяса в Ереване. На место происшествия выехал один пожарный расчет Спасательного управления города Еревана", - сообщили в ведомстве.
