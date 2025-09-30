İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İrəvanda fabrikdə partlayış olub, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:37
    İrəvanda fabrikdə partlayış olub, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    İrəvanda tikiş fabrikində partlayış baş verib, dörd nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Xilasetmə Xidməti məlumat yayıb.

    "Sentyabrın 30-da saat 16:12-də Böhran Vəziyyətlərində Milli İdarəetmə Mərkəzinə İrəvan şəhərində yerləşən tikiş fabrikində partlayış haqqında məlumat daxil olub. Hadisə yerinə Xilasetmə İdarəsinin bir yanğınsöndürmə briqadası göndərilib", - qurumdan bildirilib.

    İrəvan partlayış
    В Ереване из-за взрыва на фабрике госпитализированы четыре человека

