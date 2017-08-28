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    В Ереване горит крупный химический завод - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

    На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На заводе "Наирит" в Ереване произошло возгорание, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По данным пресс-службы МЧС Армении, согласно предварительным данным, возгорание произошло на территории завода, на месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.

    Завод "Наирит" – одно из старейших химических предприятий Армении, находится на грани банкротства. За эти годы акции завода "Наирит", которые изначально принадлежали минпрому, несколько раз переходили из рук в руки, но ни один из акционеров и инвесторов так и не вложил в него достаточно средств, чтобы провести его реконструкцию. Руководство же завода уже несколько раз оказывалось в центре скандалов в связи с хроническими неплатежами и задержками заработной платы. 

    Две трети работников завода, среди которых оказалось много высококвалифицированных специалистов, были уволены в феврале 2015. 

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    По информации МЧС Армении, пожар на заводе локализован, и нет угрозы его распространения. 

    Спасатели отмечают, что горящее вещество не представляет угрозы. 

    По данным сайта shamshyan.com, пожару предшествовал взрыв на одном из резервуаров завода. 
    Дым и пожар видны с расстояния в несколько километров. Полиция уточняет наличие жертв и пострадавших. 


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