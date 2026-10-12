В Ереване арестованы четыре человека, у которых обнаружено свыше 1 кг марихуаны

В Ереване двое граждан Армении и двое иностранцев решением суда арестованы. У них была обнаружена марихуана общим весом более 1 кг.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-служба МВД страны.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели операцию на основе полученной оперативной информации.

Отмечается, что 3 октября на Цицернакабердском шоссе они задержали и доставили в отдел двух граждан Армении и двух иностранцев. Управляемые ими автомобили Toyota и Hyundai были доставлены на специальную стоянку. В ходе обыска в автомобиле Toyota 31-летнего жителя города Абовян нашли 300 г марихуаны. А в хостеле, где фактически проживал 37-летний иностранный гражданин, было обнаружено 6 свертков с марихуаной общим весом примерно 760 граммов и электронные весы.