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    В Ереване арестованы четыре человека, у которых обнаружено свыше 1 кг марихуаны

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 12:17
    В Ереване арестованы четыре человека, у которых обнаружено свыше 1 кг марихуаны

    В Ереване двое граждан Армении и двое иностранцев решением суда арестованы. У них была обнаружена марихуана общим весом более 1 кг.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на пресс-служба МВД страны.

    Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели операцию на основе полученной оперативной информации.

    Отмечается, что 3 октября на Цицернакабердском шоссе они задержали и доставили в отдел двух граждан Армении и двух иностранцев. Управляемые ими автомобили Toyota и Hyundai были доставлены на специальную стоянку. В ходе обыска в автомобиле Toyota 31-летнего жителя города Абовян нашли 300 г марихуаны. А в хостеле, где фактически проживал 37-летний иностранный гражданин, было обнаружено 6 свертков с марихуаной общим весом примерно 760 граммов и электронные весы.

    Наркотические вещества Армения
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