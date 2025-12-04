В Ереване арестован врач госпиталя за составление фиктивных справок для призывников
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 12:11
Врач Центрального клинического военного госпиталя в Ереване задержан за составление фиктивных документов о наличии болезней у призывников.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.
В рамках дела об освобождении призывников от службы с помощью симуляции болезни и составления фиктивных справок за взятки задержано в общей сложности шесть человек.
Отмечается, что врач психотерапевтического отделения госпиталя уже арестован.
