    В Ереване арестован врач госпиталя за составление фиктивных справок для призывников

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 12:11
    В Ереване арестован врач госпиталя за составление фиктивных справок для призывников

    Врач Центрального клинического военного госпиталя в Ереване задержан за составление фиктивных документов о наличии болезней у призывников.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

    В рамках дела об освобождении призывников от службы с помощью симуляции болезни и составления фиктивных справок за взятки задержано в общей сложности шесть человек.

    Отмечается, что врач психотерапевтического отделения госпиталя уже арестован.

