В Ереване арестован врач госпиталя за составление фиктивных справок для призывников

Врач Центрального клинического военного госпиталя в Ереване задержан за составление фиктивных документов о наличии болезней у призывников.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

В рамках дела об освобождении призывников от службы с помощью симуляции болезни и составления фиктивных справок за взятки задержано в общей сложности шесть человек.

Отмечается, что врач психотерапевтического отделения госпиталя уже арестован.