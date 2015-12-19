В энергетику Грузии за последние три года инвестировано 522 млн. долларов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Прямые иностранные инвестиции в сектор энергетики Грузии за последние три года составили 533 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр экономики Грузии Каха Каладзе, представляя инвестиционные проекты.

По его словам, значительно выросла и роль местных банков в энергетике.

"За последние три года ПИИ в секторе энергетики составили примерно 522 млн. долларов. Мы на втором месте с точки зрения инвестиций, однако имеем возможность сделать больше. В последние три года значительно повысилась роль банков в секторе энергетики. В результате чего более 130 млн. долларов было вложено в энергетику, их которых на 100 млн. было профинансировано 16 проектов ГЭС", - заявил министр.