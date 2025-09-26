В Екатеринбурге пассажир умер в самолете, готовящемся к вылету

Пассажиру рейса Azur Air стало плохо в готовящемся к вылету самолету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", на борт прибыли медики, но спасти его не удалось.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.