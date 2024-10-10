В Екатеринбурге из-за замыкания из учебного заведения эвакуировали свыше 700 человек

Пожарная сигнализация сработала в образовательном учреждении в Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки. Из здания эвакуировали 706 человек.

Пожарная сигнализация сработала в образовательном учреждении в Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки. Из здания эвакуировали 706 человек.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В пожарную охрану поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в образовательном учреждении в Екатеринбурге по улице Куйбышева. По прибытии огнеборцев к месту вызова было обнаружено, что в тренерской на втором этаже школы произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались 706 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, к месту вызова прибыли 38 специалистов и 13 единиц техники. После проверки помещений пожарные вернулись в подразделения.