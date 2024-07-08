В двух регионах Турции вспыхнули лесные пожары

В двух турецких провинциях – Маниса и Мугла – вспыхнули лесные пожары.

В двух турецких провинциях – Маниса и Мугла – вспыхнули лесные пожары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haberturk.

Пожар вспыхнул в лесистой местности в районе Кыркагач провинции Мугла. Причины возгорания пока неизвестны.

К тушению пожара привлечены 4 самолета, 4 вертолета, 15 поливальных мащин, 7 водовозов и 1 дозер.

Другой пожар вспыхнул на сельскохозяйственных угодьях в районе Милас провинции Мугла. Из-за сильного ветра пожар распространился на лесистую местность.

В настоящий момент ведутся работы по тушению пожара с земли и воздуха.