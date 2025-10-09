Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 21:00
    В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

    В столице Таджикистана Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят повестку дня предстоящего Саммита глав государств СНГ, проведут обмен мнениями по важным международным и региональным вопросам, в том числе о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках СНГ.

