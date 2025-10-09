В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ
- 09 октября, 2025
- 21:00
В столице Таджикистана Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят повестку дня предстоящего Саммита глав государств СНГ, проведут обмен мнениями по важным международным и региональным вопросам, в том числе о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках СНГ.
