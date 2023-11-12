В ДТП в Псковской области РФ погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Псковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Псковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"На 377 км дороги Санкт-Петербург - Невель водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Polo погибли на месте, водитель Hyundai госпитализирован с переломами и ушибами, пассажирка автомобиля была доставлена с переломами и ушибами в Псковскую областную клиническую больницу, где впоследствии умерла.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.