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    В ДТП в Армении пострадали военнослужащие

    Ранения получили 10 человек, у двоих - серьёзные травмы© Courtesy İmage

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На трассе Сотк – Карвачар столкнулись «Урал» Минобороны Армении и Volkswagen Golf, есть раненые.

    Как передает Report, об этом сoобщил news.am пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.

    По его словам, ранения получили 10 человек, у двоих - серьёзные травмы. «В настоящее время их перевозят в Ереван»,– заявил Ованнисян.

    Получивших лёгкие ранения перевезены в военный госпиталь Вардениса.

    По сведениям Shamshyan.com, в результате аварии обе машины перевернулись, а Volkswagen скатился в ущелье на 70 м. 6 из раненых – военнослужащие-контрактники.

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