В ДТП в Армении пострадали военнослужащие

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На трассе Сотк – Карвачар столкнулись «Урал» Минобороны Армении и Volkswagen Golf, есть раненые.
Как передает Report, об этом сoобщил news.am пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.
По его словам, ранения получили 10 человек, у двоих - серьёзные травмы. «В настоящее время их перевозят в Ереван»,– заявил Ованнисян.
Получивших лёгкие ранения перевезены в военный госпиталь Вардениса.
По сведениям Shamshyan.com, в результате аварии обе машины перевернулись, а Volkswagen скатился в ущелье на 70 м. 6 из раненых – военнослужащие-контрактники.
News DepartmentАвтор новости
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