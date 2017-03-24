В ДТП в Армении пострадали военнослужащие

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На трассе Сотк – Карвачар столкнулись «Урал» Минобороны Армении и Volkswagen Golf, есть раненые.

Как передает Report, об этом сoобщил news.am пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, ранения получили 10 человек, у двоих - серьёзные травмы. «В настоящее время их перевозят в Ереван»,– заявил Ованнисян.

Получивших лёгкие ранения перевезены в военный госпиталь Вардениса.

По сведениям Shamshyan.com, в результате аварии обе машины перевернулись, а Volkswagen скатился в ущелье на 70 м. 6 из раненых – военнослужащие-контрактники.