В ДТП с рейсовым автобусом в РФ погибли трое, еще 13 человек пострадали

В ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе РФ — Югре пострадали 13 человек, 3 человека погибли.
Как передает
"В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля "Нива" погибли на месте", - написал он.
По данным Депздрава, один пациент с тяжелой травмой и двое в состоянии средней тяжести были эвакуированы вертолетом. Семь пострадавших вывезены бригадами скорой помощи. Все они доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Трое пострадавших, которые получили легкие травмы, уехали попутным транспортом в Когалым.
По информации регионального ГИБДД умерли водитель, пассажирка и ребенок 2015 года рождения.