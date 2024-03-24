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В ДТП с рейсовым автобусом в РФ погибли трое, еще 13 человек пострадали

В ДТП с рейсовым автобусом в РФ погибли трое, еще 13 человек пострадали В ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе РФ — Югре пострадали 13 человек, 3 человека погибли.
В регионе
24 марта 2024 г. 11:26
В ДТП с рейсовым автобусом в РФ погибли трое, еще 13 человек пострадали

В ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе РФ — Югре пострадали 13 человек, 3 человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля "Нива" погибли на месте", - написал он.

По данным Депздрава, один пациент с тяжелой травмой и двое в состоянии средней тяжести были эвакуированы вертолетом. Семь пострадавших вывезены бригадами скорой помощи. Все они доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Трое пострадавших, которые получили легкие травмы, уехали попутным транспортом в Когалым.

По информации регионального ГИБДД умерли водитель, пассажирка и ребенок 2015 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 13 şəxs yaralanıb

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